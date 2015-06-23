Ramazan pidesinin rakibi 'halk pide'nin de fiyatı tartışma konusu oldu

Ramazan pidesinde yeni fiyatlar tartışılırken, Halk Ekmek’ler zam yapmadı. Büyükşehirlerde, üretim miktarlarına göre 60 kuruşla 1 lira arasında değişen fiyatlarla ‘halk pide’ satılmaya başlandı. Farklı bölgelerdeki pideler arasındaki fiyat farkının üç katına kadar ulaşması dikkat çekti. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, devletin fırıncılığı bırakması gerektiğini belirterek “Dünyada esnafıyla rekabet eden hiçbir belediye yok İstanbul gibi” dedi.

Milliyet’te yer alan habere göre; halk ekmekler arasındaki fiyat farklarında işçilik maliyeti ve üretim miktarının etkili olduğu belirtiliyor.

İstanbul Halk Ekmek, 350 gramlık pideyi 75 kuruştan, Ankara Halk Ekmek 250 gramını 60 kuruştan, İzmir Kent Ekmek 300 gramını 1 liraya satmaya başladı. Özel fırınlardan, geçen yılki fiyatıyla satışa çıkarılan ucuz pideye tepki geldi.

‘Halk Ekmek aslında pahalıya satıyor’

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, belediyenin ekmek işinden çıkması gerektiğini belirterek, “Devlet belediyenin arkasında. Halk ekmek yerlerine 2 trilyon kira vereyim çıksınlar oradan. En güzel yerleri işgal etmişler” diyerek Halk Ekmeklere tepki gösterdi. Özer sözlerine şunları söyledi:

“Halk Ekmek’in İstanbul’da 1000 tane büfesi var. Onların kirası yok. Hazine arazisine yapmış fabrikayı. Kartal’da müthiş arazileri var. Gazi’deki yerleri kaç dönüm ben bile bilmiyorum. Fırıncılar 8 bin lira kira veriyor. Dünyada esnafıyla rekabet eden hiçbir belediye yok İstanbul gibi. Belediye pahalıya bile satıyor. Kira olayını da koyduğunuzda un parasına satması lazım. Devletin benden aldığı vergiyle benimle rekabet etmesi kadar saçma bir şey olabilir mi? Beni belediye denetliyor, belediyeyi kim denetleyecek? Fırıncı esnafının kredibilitesi sıfır. Ben bile kendi fırınımı kapatıyorum. Büyük işletmeler de battı. 1.8-2 liralık satıştan bile zarar ediyorum. Devletin fırıncılığı bırakması lazım.”

Pideyi Türkiye genelinde bu yıl en ucuza satan Ankara’daki halk ekmek yetkilileri ise ekmek üretimini bir hizmet olarak gördüklerini ve aşırı kar düşünmediklerini belirtti.