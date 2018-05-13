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Ramazan öncesi fıstığa yapılan zamma kadayıfçılardan tepki

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odasına (DİLTO) bağlı kadayıfçılar, Ramazan ayı öncesi fıstığa yapılan yüzde yüz oranındaki zamma düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi

13 Mayıs 2018 18:53

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odasına (DİLTO) bağlı kadayıfçılar, Ramazan ayı öncesi fıstığa yapılan yüzde yüz oranındaki zamma düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamada, ya fıstık ithilatının önünün açılması, ya da fındıkta olduğu gibi bir birliğin kurulması istendi. 
Ramazan ayı öncesi fıstığa yapılan yüzde yüz zamma, kadayıfçılar, merkez Kayapınar ilçesindeki bir işyerinde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Esnaf, geçen yıl kilosunu 50-60 liradan aldıkları fıstığın fiyatının geçen ay 110-120 liraya çıktığını belirtti. Grup adına açıklama yapan DİLTO sözcüsü Samet Altunhan, Ramazan ayını fırsat bilerek fıstık fiyatlarında bilinçli ve ahlaki olmayan bir artışın yapıldığını söyledi. Altunhan, şu ifadeleri kullandı:
“Bunun en büyük nedeni, sezonda fıstığın toplu olarak 50-60 liraya alıp, bilinçli olarak stokladıktan sonra azar azar piyasaya sürdüren tüccarlardır. Bu haksız kazanç, toplumun geri kalanına olumsuz yansımaktadır. Bu sorun daha önce de ortaya çıkmıştır. Ancak, yeterli önlemler alınamadığı için karaborsacılar ve stokçular bu oyunlarına devam etti. Özellikle Ramazan ayında olduğumuz için en çok tüketim bu aylarda yaşanmaktadır. Bu vesileyle ithalatın acil olarak önünün açılmasını talep ediyoruz. Daha önce et, badem ve ceviz gibi gıda ürünlerinde olduğu gibi fıstıkta da gerekli düzenlemenin yapılmasını beklemekteyiz. İkinci bir öneri olarak da fındıkta olduğu gibi fıstıkta da bir birliğin kurulmasını ve devlet kontrolünde fiyatlandırılması çözüm olacaktır. Aksi halde bu duruma üretilen çözümler geçici olacak ve sektörde ciddi istihdam kaybı olacaktır. Sadece ilimizde 5 bine yakın çalışanı bulunan dolaylı olarak da 30 bin kişinin etkileneceği açıktır. Aynı zamanda ilimiz bir tarım kentidir. Bu önlemler hayati önlem taşımaktadır. Diyarbakır kadayıfı yöresel ve tescilli üründür. Bu gelişmeler baklava ve kadayıf gibi gıda turizmine darbe vurmaktadır. Devlet yetkililerinden bu konuyla ilgili çözüm beklemekteyiz.\" 

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