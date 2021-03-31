Ramazan kolisine büyük zam!

Ramazan ayına sayılı günler kala marketlerde de erzak kolileri raflarda yerini aldı. Geçen yıl en ucuzu 13 üründen oluşan 44.90 liraya satılan Ramazan kolisi bu sene yüzde 35'lik zamla 59.90 liradan tüketiciye sunulacak.

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydın'ın haberine göre; Ramazan erzak kolileri bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 zamlı.



Geçen yıl en ucuzu 13 üründen oluşan ve 44.90 liraya tüketiciye sunulan Ramazan kolisi bu yıl aynı ürünlerle 59.90 liraya satılıyor. Son yıllarda çeklerin yükselişte olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu yıl da çeklerin öne çıkmasını bekliyor.

2018 yılında 25 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Ramazan erzak kolileri, 2019 yılında 37 ila 124 lira, 2020 yılında ise 45 ila 150 lira arasında satılmıştı.

Bu yıl erzak kolilerinin fiyat aralığı 60 liradan başlayıp 190 lirayı buluyor. Ramazan erzak kolilerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin istedikleri ürünü alabileceği hediye çekleri ise her bütçeye uygun doldurulabiliyor ve tutar 500 liraya kadar çıkıyor