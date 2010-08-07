-RAMAZAN ETKİNLİKLERİ BEYAZIT MEYDANI'NDA İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - İstanbul'da yıllardan beri Sultanahmet Meydanı'nda yapılan Ramazan etkinlikleri, bu yıl Beyazıt Meydanı'na alındı. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen ''Ramazan İstanbul'' etkinlikleri ,İstanbullulara olduğu kadar yerli ve yabancı turistlere de çok kapsamlı bir program sunacak. ''Ramazan İstanbul'' etkinliklerinin duyurulması amacıyla Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da Ramazan'ın farklı olduğunu ifade ederek, ''Asırlardır devam eden Ramazan kültürünün İstanbul'da ortaya çıkmasını arzu ettik. Her şeyden önce tüm İslam aleminin ramazanını şimdiden kutluyorum'' dedi. Ramazanın çok daha farklı boyutlarda İstanbul'da hissedilmesi ve birtakım güzelliklerini ön plana çıkarmak adına bu etkinliği düzenlediklerini dile getiren Topbaş, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'da ramazan etkinlikleri için bu yıldan itibaren gelecek yılları da kapsayan yeni bir düzenleme getirdiklerini belirtti. Ramazanın önemli bir piyasa hareketliliği getirdiğine dikkati çeken Topbaş, 26 yıldır Sultanahmet Camisi avlusunda yapılan kitap fuarının bu yıl Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirileceğini söyledi. Topbaş, Beyazıt Meydanı'ndaki eski tarihi ''Çınaraltı Kahvesi''nin de kendi konsepti içerisinde BELTUR tarafından yeniden devreye sokulacağını ve insanların sohbet ettiği, soluklandığı ve dinlendiği bir mekan olarak hizmet vereceğini bildirdi. Başkan Topbaş, bu yıl itibarıyla ilçe belediyelerinin çadırlarını daha çok iftarda kullanılan yerler değil, onun ötesinde daha çok kültür merkezi haline getireceklerini ifade etti.'Ramazan İstanbul'' etkinlikleri kapsamında Üsküdar, Beyoğlu, Fatih ve Eyüp Sultan'da çeşitli etkinliklerin yapılacağını dile getiren Topbaş, mahya yarışmaları, ilahiler, konserler ve söyleşilerle ramazanda ayrı bir güzellik yaşanacağını belirtti. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de ''Ramazan İstanbul'' etkinliklerinin 11 ayın sultanı ramazana bu yıl bambaşka bir renk katacağını söyledi. Avdagiç, ''Ramazan etkinliklerinin yeni adresi Beyazıt Meydanı. Etkinliklerin merkezi Beyazıt Meydanı olacak ancak 'Ramazan İstanbul', şehrimizin dört bir yanında konserlerden sergilere, sohbet ve konferanslardan sahne gösterilerine varıncaya kadar geniş bir yelpazede İstanbullular ile buluşacak'' şeklinde konuştu. -ETKİNLİKLER- Avdagiç, etkinlikler çerçevesinde yıllarca unutulmuş bir ramazan geleneği olan ''Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliği''nin ramazanın ilk gecesi Sultanahmet Camisinde başlayacağını, kentin 30 camisinde devam edeceğini belirtti. İstanbul Devlet Tiyatroları ile beraber düzenlenen''Sultan-ı Seyirlik'' temsilinin Sarayburnu'nda dün akşam başladığını ve 10 gün devam edeceğini anlatan Avdagiç, bu sahne gösterilerinde Osmanlı yaşantısının anlatıldığını söyledi. Avdagiç, bir mahya yarışmasının düzenleneceğini, bu yarışmanın sadece Türkiye değil, Hollanda'dan Mısır'a kadar birçok ülkede şimdiden büyük ilgi gördüğünü bildirdi. 26 yıldır Sultanahmet Camisi avlusunda sıkışık bir şekilde yapılan kitap fuarının da bundan sonra Beyazıt Meydanında gerçekleştirileceğine dikkati çeken Avdagiç, ''Ramazan İstanbul'' etkinlikleri içinde yer alan ''Ramazanda Caz'' programı kapsamında dünya çapındaki Müslüman cazcıların bir araya getirileceğini aktardı. Avdagiç, etkinlikler kapsamında sohbetler, konferanslar, Feshane'de etkinlikler, Üsküdar Bağlarbaşı etkinlikleri, Yenikapı Mevlevihanesi'nde sema törenleri düzenleneceğini belirtti.