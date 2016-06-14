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Ramazan davulcusu sahur vaktinde vuruldu

Ramazan davulcusunun kadın giyimli bir kişi tarafından vurulduğu iddia edildi

14 Haziran 2016 16:30

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Ramazan davulcusu, sahur vaktinde evine dönerken av tüfeğiyle vuruldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Acıpayam'a bağlı Yazır Mahallesinde Ramazan davulculuğu yapan Ali Ü., sahurda görevini tamamlayarak evine döndüğü sırada kadın giyimli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Tüfek sesini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri Ali Ü.'yü yaralı halde buldu. Vatandaşların ihbarıyla 112 acil servis ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Ü., Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. 

Olay yerinde inceleme yapan jandarma soruşturma başlattı.

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Ramazan davulcusuAli ÜDenizli

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