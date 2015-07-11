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Yaşam

Ramazan Bayramı'nda otoyollar ücretsiz

16 Temmuz Perşembe saat 00.00'dan, 20 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz yararlanılabilecek

11 Temmuz 2015 14:42

Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, otoyollar ve boğaz köprülerinden 16 Temmuz Perşembe saat 00.00'dan, 20 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz yararlanılabilecek.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz kullanılabilmesine imkan tanıyan Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre, 16 Temmuz Perşembe saat 00.00'dan, 20 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

 

Toplu taşıma indirimli veya ücretsiz olacak

 

Karar kapsamında ayrıca, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 17 Temmuz Cuma saat 00.00'dan başlayarak, 19 Temmuz Pazar gece yarısına kadar ücretsiz veya indirimli olacak.

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