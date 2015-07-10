Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Bu yıl 16-17-18-19 Temmuz tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, arefeyle birlikte dört gün boyunca hava güneşli olacak. Yağış yok. Arife günü, Bayramın ilk günü, ikinci günü ve üçüncü günü güneşli ve sıcak geçecek. Tüm Türkiye'de sıcaklıklar en düşük 25 en yüksek 34 derecelerde seyredecek. Marmara'da ise sıcaklıklar 26-30 derece arasında.

Bayram trafiği için karayolu ve deniz işletmelerinde önlemler alınmaya başlandı

Perşembe gününün de kamu çalışanları için tam gün tatil ilan edilmesiyle 4 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafikte yaşanacak yoğunluk için şimdiden önlemler alınmaya başlandı. Özellikle İstanbul-İzmit arasında TEM ve D-100 Karayolu'nda her yıl yaşanan yoğunluk nedeniyle tüm bakım ve onarım çalışmaları Pazartesi gününden itibaren durduruluyor. Daha önceden Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında Perşembe günü ek feribot koymayı planlayan İDO, Perşembenin de tam gün tatil edilmesiyle bunu bir gün öncesine kaydırdı. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan Körfez Köprüsü'nün açılmasıyla, iskelelerde yaşanan bu yoğunluk büyük ölçüde azalacak.