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Yaşam

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Çalışanların merakla beklediği Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oldu

30 Haziran 2014 12:35

Yaklaşık 3 buçuk milyon memur yaz tatili planı için Bakanlar Kurulu’ndan gelecek sevindirici haberi bekliyor ancak bu yıl 9 günlük bayram tatili hayali gerçek olmayacak.

28 Temmuz Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak. Durum böyle olunca arefe günü de 27 Temmuz Pazar gününe denk geliyor. 28-29-30 Temmuz'u kapsayan (Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 günlük bayram tatilinin Cuma gününe kadar uzatılıp hafta sonları ile birlikte 9 güne uzaması ihtimali ise bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçimine takıldı.

 

Başbakanlık genelgesi

 

Geçtiğimiz hafta içinde Başbakan Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgede memurların izinlerini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre ayarlamaları istenmiş ve ‘Cumhurbaşkanı seçiminin her aşamasında görev alması muhtemel kamu personelinin yıllık izinlerinin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınması zorunlu görülmektedir’ denilmişti.

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