30 günlük orucun sona ermesinin ardından Ramazan Bayramı sevinci yaşanacak. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman, mayıs ayının hangi gününe denk geliyor?

Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili bir değişiklik yapılmaması halinde 4 gün olacak. 2020 Ramazan ayı için 30 günlük orucun sona ermesiyle birlikte bayram sevinci yaşanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.

23 MAYIS CUMARTESİ: Bayram arifesi

24 MAYIS PAZAR: Bayramın 1. günü

25 MAYIS PAZARTESİ: Bayramın 2. günü

26 MAYIS SALI: Bayramın 3. gün.