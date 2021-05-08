Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz; yap-işlet-devret projeleri hariç!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 Mayıs 2021 saat 00:00'dan başlamak üzere 17 Mayıs 2021 saat 07:00'a kadar köprü, otoyol, Marmaray ve Başkentray ücretsiz hizmet verecek. Hazine garantisi verilen yap-işlet-devlet projeleriyle yapılan otoyollar ve köprülerde ise ücret alınacak.



Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 12 Mayıs 2021 Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz olacak.