-RAMAZAN BAYRAMI KUTLANIYOR ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kocatepe Camisi'nde bayram namazı kıldı. Ankaralılar erken saatten itibaren bayram namazı kılmak üzere Kocatepe Camisi'ne geldi. İçişleri Bakanı Atalay, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel de bayram namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı. Atalay, namazın ardından camiye gelenlerle bayramlaştı. Cami çıkışında gazetecilerin de bayramını kutlayan Atalay, ''muhteşem bir bayram sabahına kavuşulduğunu'' belirtti. Huzurlu bir Ramazan Bayramı'na girildiğini dile getiren Bakan Atalay, ''Allah huzur içinde nice güzel bayramlar kutlamayı nasip etsin'' dedi. Atalay, şunları söyledi: ''Bir yandan huzurlu bir bayram kutlarken bir yandan da vatandaşlarımızın kendi bayramlarını güvenlik içinde kutlamaları için elimizden gelen çalışmaları yaptık, her türlü tedbiri aldık. Ülkemizin her köşesinde ulaşım açısından, ziyaretleşme açısından her tedbir alındı. Bütün belediyelerimize tamim gönderdik. Özellikle şehir içi ulaşım ve kabristan ziyaretleri konusunda iyi tedbirler alındı.'' Duble yollarda hız sınırının artırıldığını belirten ve bayramda trafiğe çıkacak sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Atalay, ''Bu bayrama da yetiştirdik yönetmeliği yayımladık. Hep bir talep vardı hız limitinin artırılması için. Duble yollarda hız limiti de artırıldı, 20 kilometre. Bundan da biraz tereddüt edildi ama sürücülerden biraz anlayış bekliyoruz. İnşallah herkes varacağı yere huzurla varsın, kara haberleri varmasın. Bayramımızı sevinç içinde kutlayalım'' diye konuştu. -HALK OYLAMASI TEDBİRLERİ- Bir gazetecinin halk oylamasındaki tedbirlere ilişkin sorusu üzerine de Bakan Atalay, şöyle konuştu: ''Referandum takviminin başladığı gün hem mülki idarede hem güvenlik birimlerimiz de bütün izinleri kaldırdık. O çalışmamız devam ediyor. Bayram ve referandumun birleşmesi trafik açısından bir hassasiyet arz ediyor. Geri dönüşler konusunda vatandaşlarımızı uyardık. O konuda da çok ciddi tedbirler aldık. Trafik denetimimiz çok yoğun olacak. Özellikle dönüş günü herkes oylamaya yetişmek için bir telaş içinde olacak. Çok tedbirliyiz. Pazar günü için ülkemizin her köşesinde sağlık açısından, güvenlik açısından, hizmetler açısından, ulaşım açısından ciddi tedbirler alındı. Bu ciddi demokratik bir sınavdır. Herkes bunu ihmal etmesin, mutlaka sandığa gitsin, bu hakkını kullansın.'' Konuşmasının ardından bazı çocuklar Bakan Atalay'ın yanına gelerek elini öptü. Bakan Atalay, ''İlk bayram harçlığınız benden olsun'' diyerek çocuklara harçlık verdi. -DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. BARDAKOĞLU- Bu arada bayram namazı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Kocatepe Camisi'nde vaaz verdi. Bir ramazan ayının daha sona erdiğini belirten Prof. Dr. Bardakoğlu, insanların kendi varlıklarının farkına varması gerektiğini söyledi. Dinin, bilgiye dayandığını ifade eden Prof. Dr. Bardakoğlu, Kur'an-ı Kerim'i ''Allah'ın dünyaya inmiş sözleri'' olarak nitelendirdi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlamasının 1400. yılının kutlandığını dile getiren Prof. Dr. Bardakoğlu, ''Kur'an-ı Kerim'in yolu hepimizin yoludur'' diye konuştu. Bayram namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Pakistan'daki sel felaketi dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyası için para toplandı. Kocatepe Camisi bayram namazı dolayısıyla tamamen doldu. Cemaatin arasında Ankara'da yaşayan yabancıların da olması dikkat çekti.