Ramazan başladı; ilk sahur bu gece yapılacak

İslam aleminin kutsal ayı Ramazan bugün kılınan teravih namazı ile başladı ilk oruçlar ise yarın tutulacak. Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak. Astronomik hesaplarla belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre, ülkede iftar sofrasına en geç Edirne'de yaşayanlar oturacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, ramazanın ilk günü Hakkari'de imsak saat 02.58'te, iftar ise 19.25'te gerçekleşecek. Edirne'de ise saat 03.41'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.45'te açılacak.



Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 80 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak.

Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ilk günü 25 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Bu şekilde vatandaşlar, cuma akşamı mesai bitimiyle birlikte çıkacakları tatillerini, 4 gün olarak gerçekleştirebilecek.





En uzun oruç İskandinav ülkelerinde





İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan ayı boyunca en uzun orucu tutacak.



Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiyesine göre, yaz gün dönümünün yaşanacağı, aynı zamanda en uzun gün olan 21 Haziran'da, İsveç'in Kiruna, Norveç'in Tromso ve İzlanda'nın Reykjavik şehrinde, 22 saat oruç tutulacak. Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki'de oruç süresi 20 saati bulacak.

İlk iftar ve sahur

Sahur ve iftar saatleri ise İstanbul’da 03:36-20:33, Ankara’da sahur ve iftar 03:27-20:15, İzmir’de sahur ve iftar 03:59-20:33, Bursa’da sahur ve iftar 03:41-20:31

Ankara’da ilk sahur 03.27 yapılacak, ilk iftar ise 20.15’te açılacak. İzmir’de ise 03.59’da yapılacak ilk sahur sonrası ilk iftar da 20.33’te yapılacak.

Ramazan bayramı

Ramazan Bayramı İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.



Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Ramazan pidesinin fiyatı ne kadar?

Ramazanda 300 gram pide 2 liradan satılacak. Ramazan pidesinin kilogram fiyatı ülke genelinde 6 lira 60 kuruşu geçmeyecek.



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: "2015 ve 2016 yılında pidenin kilogram fiyatı 6 lira olarak uygulanmıştı. Örneğin Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1,5 lira iken, bu ramazanda Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmiştir" dedi.



Gram ve fiyat arttı



Böylece pidede gram ve fiyat artışı oldu. 50 gram artışın yanında fiyat da 50 kuruş artmış oldu.



Balcı, "Geçen yıl zam yapmadık, girdi fiyatları artmaya devam etti. Yüzde 10'luk bir artış yapmak durumunda kaldık" diye konuştu.

2017'de 113.5 gün tatil var





Kurban Bayramı ise 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi, 3 Eylül Pazar ve 4 Eylül Pazartesi günleri kutlanacak. Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri hafta sonuna denk geldiğinden çalışanlar için yine sadece 2 gün ekstra tatil var.



2017'de çalışanlar hafta sonları dahil 113.5 gün tatil yapacak. Bir başka deyişle 2016'ya göre 5 gün daha az tatil yapılacak.

2017 resmi dini günler





2017 yılı Dini takvimine ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre Ramazan Ayı ve önemli tarihleri:



29 Mart 2017 - Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı



27 Mayıs 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı



21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi



24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe



25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün



26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün



27 Haziran 2017 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün