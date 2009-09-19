Ramazan ayının son teravih namazı kılındı.

Başkent'te Kocatepe Camisini dolduranlar namaz kılarak ibadetlerini yerine getirdi. Bazı vatandaşların namaza eş ve çocuklarıyla katıldığı gözlendi. Namazın ardından dualar okundu.

-İZMİR-

İzmir'deki vatandaşlar, Ramazan ayının son teravih namazına yoğun ilgi gösterdi.

Konak'taki Murat Reis Camisi'ni dolduran İzmirliler, namazlarını kılarak ibadetlerini yerine getirdi.

-ADANA-

Adanalılar, Ramazanın son teravih namazını kılmak için Sabancı Merkez Camisi'ni doldurdu.

Bazı vatandaşlar namaza çocuklarıyla gelirken, namazın ardından dualar okundu. Bazı hayırseverler tarafından vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Bu arada, Adana Müftü Vekili Cafer Erol, yayınladığı mesajda, ''Yaradanımıza karşı kulluk görevlerimizi yapmanın sevinci içerisinde bayramı karşılıyoruz. Bayramlar, sevinç ve neşe günleridir. Çünkü her bayram bir başarının sonunda yaşanır. Ramazan Bayramı da yapılan yoğun ibadetlerde, nefsin arzularına set çekerek Allah'ın emrini yerine getirmede başarıya ulaşmanın bayramıdır'' ifadelerine yer verdi.

-ÇORUM-

Çorum'da merkezde 83 camide ramazan ayının son teravih namazı kılındı.

Vatandaşlar teravih namazına büyük ilgi gösterdi. Camilerin dolduğu ve vatandaşların cami bahçelerinde namaz kıldıkları gözlendi.

-SİVAS-

Sivas'ta, Kentin en büyük ibadethanelerinden Ulu Cami, Paşa Cami ve Meydan Cami başta olmak üzere tüm camiler, Ramazan ayının son teravih namazında doldu.

Camilerin iç mekanlarına sığmayan cemaat, namazını cami avlularında kıldı. Camilere gelenler arasında çocukların ve kadınların da olduğu görüldü.

-TOKAT-

Tokat'ta, kent merkezindeki tarihi Ali Paşa Camisi'nde Ramazan ayının son teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, camiye sığmadı. Kentteki diğer camiler de Ramazan ayının son teravih namazında doldu.

-MALATYA-

Malatya'da camilerde yer kalmadığından kimi vatandaşların namazlarını dışarıda ve iş yerlerinde kıldığı görüldü.

En fazla yoğunluğun yaşandığı Yeni Cami'de namaz kılmak isteyen kimi kadınların da yer bulamadıkları için sokakta namaz kılması dikkati çekti.

-SAKARYA-

Sakaryalılar ramazan ayının son teravih namazına yoğun ilgi gösterirken, Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'ne gelen vatandaşlar camiyi doldurdu.

Teravih namazı öncesinde cemaate vaaz veren Cami İmamı Osman Pehlivan, Ramazan ayında merhamet duyguları öne çıkan insanların Ramazan sonrasında da nefislerine yenik düşmemeleri gerektiğini söyledi.

-NEVŞEHİR-

Nevşehir'de vatandaşlar Ramazan ayının son teravih namazı nedeniyle ilin en büyük camisi olan tarihi Kurşunlu Camisi'ni doldurdu.

Camiye çocuklarını da getiren vatandaşlar, son teravih namazını kılarak ibadetlerini yerine getirdi.

Cami imamı, namaz öncesi küskünleri, dargınları bu bayramda barışmaya, bayramlaşmaya davet etti.