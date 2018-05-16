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Ramazan ayının gelişini kutlarken kendini vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE'de, Ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutlamak isteyen bir kişi tüfeğini doldur-boşalt yaparken kendini ayağından vurdu

16 Mayıs 2018 00:55

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE\'de, Ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutlamak isteyen bir kişi tüfeğini doldur-boşalt yaparken kendini ayağından vurdu.
Olay akşam saatlerinde, Aydınpınar Köyü\'nde meydana geldi. Sami A., Ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutlamak istedi. Havaya iki kez ateş eden Sami A. daha sonra tüfeğini doldur-boşalt yapmak istedi. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Sami A.\'nın ayağına saplandı.  Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sami A. tedavi altına alındı. 
Düzce Valiliği’nin talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde Düzce\'de gelenek haline gelen havaya ateş ederek Ramazan ayı kutlamalarına karşın devriyelerini sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde havaya ateş ederken yakalanan 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
 

 

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