-RAMAZAN AYINDA TURİZMDE SIKINTI YOK ANTALYA (A.A) - 03.08.2011 - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Adnan Özsoy, Ramazan ayında turizmde sıkıntı yaşanmadığını, otellerin tedbirlerini önceden aldığını söyledi. POYD Başkanı Adnan Özsoy, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iç pazarda az da olsa azalma yaşandığını, ancak bu açığın yabancı turistlerle kapatıldığını belirtti. Bu yıl özellikle İngiltere ve İskandinav ülkelerinden gelen turist sayısında artışlar olduğunun altını çizen Özsoy, ''Ramazan ayında iç pazar zayıflıyor. Ancak yabancı turistle açık kapatılıyor. Oteller bir yıl öncesinden takvimi takip ettikleri için ramazan ayı için tedbirlerini önceden aldı. Bu nedenle özelikle Antalya'daki oteller Ramazan ayından çok fazla etkilenmedi'' dedi. Otellerde herhangi bir sıkıntının bulunmadığını anlatan Özsoy, Ramazan ayında tatillerini geçirenler için otellerde çeşitli aktiviteler düzenlendiğini, iftar ve sahurda özel yemekler hazırlandığını söyledi. Özsoy, '' Oteller müşterileri için geleneksel Ramazan yemekleri çıkarıyor, turistlerde bundan faydalanıyor. Bu ayda oteller alternatif pazarları teşvik edecek uygulamalar yapıyorlar. Bu pazarlara kontenjan artırımında bulunuyorlar'' diye konuştu. -RUS TURİST SAYISI ARTIYOR- Rus turist sayısının bu yıl geçen yıla oranla artış gösterdiğine de vurgu yapan Adnan Özsoy, şu bilgileri verdi: ''Bu yıl Antalya bölgesine gelen Rus turist sayısı Alman turist sayısını geçmeye başladı. Türkiye'deki pazarın liderliğini yıllardır hep elinde bulunduran Alman turistler, bu yıl liderliği Rus turistlere bırakacak gibi görünüyor. Rus turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi her geçen gün artmakta. Bu da turizme olumlu yansımaktadır. Antalya'ya gelen turistler içerisinde Ruslar önde, Almanlar ise takipte. Bu yıl İngiltere ve İskandinav ülkelerinden de önemli turist artışı olacak. Ayrıca İran, Irak, Lübnan gibi ülkelerden de önemli turist girdisi oluyor.''