RAMAZAN AYINDA SOKAKTA KALDILAR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Fatih\'te kirada oturdukları evden çıkarılan karı koca sokakta kaldı. Maddi durumlarının ve kalacak yerlerinin olmadığını belirten çift, yetkililerden yardım bekliyor.

Mevlüt Demircan ve dini nikahlı eşi Hatice Kızılboğa Karagümrük\'te oturuyordu. Hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan çift, iddiaya göre kiralık oturdukları derme çatma evden, ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi. Ev sahibi, çifte evden çıkmaları için 15 gün süre tanıdı. Ancak iki haftalık sürede kendilerine kalacak bir yer bulamayan Demircan ve eşi, dün akşam saatlerinde ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Gidecek yerleri olmayan çift eşyaları ile birlikte evin karşısındaki kaldırıma taşındı.

\"GİDECEK YERİMİZ YOK\"

Ramazan günlerinde gidecek kimseleri olmadığını söyleyen Mevlüt Demircan, sokakta kalacaklarını belirterek, \"15 gün önce evden çıkmamızı söylediler. 15 günde çıkacak ev bulamadım. Zorla gelip, bizi evden çıkarttılar. Gidecek yerimiz yok. Sokakta kalacağız. Hurdacılık yapıyorum. Arada sırada komşulardan yardım alıyoruz\" dedi.

\"SOKAKTA YATIP, KALKACAĞIZ\"

Şeker hastası olan eşi Hatice Kızılboğa ise; \"Ben hastayım. Şekerim, tansiyonum var. Bizi evden çıkarıp, attılar. Akşama kadar ağladım. Ev sahibinden 1 hafta süre istedik ama çıkarttılar. Kapıyı kilitleyip, gittiler. Allahtan başka bir yerimiz yok. Sokakta yatıp, kalkacağız\" diye konuştu.Öte yandan komşuları sokakta kalan Demircan ve eşine yemek yardımında bulundu. Evsiz kalan çift yetkililerden yardım bekliyor.



Görüntü Dökümü:

-Aileden görüntü

-Röportajlar

-Sokaktaki eşyalar

-Detaylar