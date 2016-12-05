Ramazan ayında sigara içen gence yumruk atan saldırgana 9 yıla kadar hapis istemi

Ramazan ayında, ‘sigara içen’ gence attığı yumrukla gündeme oturan Ufuk Tekel için, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engelleme de dahil, iki suçtan 9 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Fatih'te geçen ramazan ayında, sigara içtiği gerekçesiyle, bir yumrukta Gökay Çetin’in (24) şuurunun kaybolmasına neden olan ve bir anda gündeme oturan Ufuk Tekel’le (28) ilgili iddianame tamamlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre, Gökay Çetin, 20 Haziran 2016’da, çalıştığı Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki giyim mağazası önünde bir araca dayanmış sigara içiyordu. Mağaza önüne motosikletini park eden şüpheli Ufuk Tekel, Çetin’in yanından geçerken “Zıkkım iç” diyerek önce sözle saldırıda bulundu. Ufuk Tekel, daha sonra Gökay Çetin’in çene altına kuvvetli bir yumruk attı. Çetin yumruğun şiddetiyle kafasını bir otomobile ve yere düşerken de aynı aracın sağ dikiz aynasına çarptı.

Yumruk ve çarpmalarla şuurunu kaybeden Çetin’i kendine getirmek için çevredekiler ile şüpheli Ufuk Tekel müdahalede bulundu.

Tekel, durumunun ciddi olduğunu fark edince, Çetin’i Bezmi Âlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün 11 Kasım 2016 tarihli raporunda, Çetin’in yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, atılan yumruğun etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olmadığı, kemik kırığı saptandığı belirtildi.

Tutuklansın talebi

İddianamede, şüpheli Ufuk Tekel’in, hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama, inanç, düşünce veya kanaatlerden kaynaklanan yaşam tarzına müdahale suçlarını işlediği anlatıldı.

Tekel’in tutuklama istemiyle sorguya sevk edildiği, ancak Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin tutuklanması ve 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.