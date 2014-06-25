‘Ramazan ayında kadın ve erkeğin yana yana denize girmesi caiz değil’

Zonguldak İl Müftüsü Nuh Korkmaz Ramazan ayında oruç tutmanın nefis terbiyesi olduğunu, insanı olgunlaştırması açısından da çok önemli bir ibadet olduğunu ve bir şartla oruç tutanların denize girebileceğini söyledi.

Milliyet’te yer alan habere göre, oruç tutan kadın ve erkeklerin ayrı yerlerde denize girmeleri gerektiğini vurgulayan Korkmaz bunun caiz olmadığını iddia etti.

Ramazanın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaz mevsimine denk geldiğini hatırlatan Korkmaz, "Buna rağmen geçen yıl serinlik oldu, rahat bir oruç tuttuk. Bu yıl da Cenab-ı Hak, sabrımızın mükâfatı olarak yine o serinliği verecektir. Oruç; sabır ve tahammül işidir. Bazı şeylere katlandığınız zaman Allah o sıkıntıyı gideriyor. 'Güzel bir oruç tutacağız' diye niyaz edilirse bir ferahlık, rahatlık olur" ifadelerini kullandı