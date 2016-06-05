Ramazan ayında hava nasıl olacak? Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan ayı boyunca hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DHA'nın haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan ayının ilk günlerinde hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde ortalamalarına yakın olmasını beklediklerini söyledi. Haziran ayının ikinci yarısında, uzun vadeli tahmin verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve Haziran ayı ortalamalarının 1-3 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

İl il 5 günlük hava durumu tahmini

Bakan Veysel Eroğlu, hava sıcaklığının Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Anadolu’nun batısında mevsim normallerinin 1-2, diğer yerlerde 0.5-1 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bakan Veysel Eroğlu, yağışın ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini öngördüklerini kaydetti.

Bakan Eroğlu, Ramazan ayının ilk haftasına ilişkin detaylı tahminleri anlatırken şöyle dedi:

"Mayıs ayında mevsim normallerinin altında bulunan hava sıcaklıkları, haziran ayının ilk günlerinde artarak, yurdumuzun batısında mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, doğusunda ise mevsim normalleri civarında seyrediyor. Hava sıcaklıklarının Ramazan ayının ilk haftasında Türkiye genelinde uzun yıllar ortalamaları civarında olacağı bekleniyor. Tahmin haritalarında görüldüğü gibi yurdumuz ramazan ayına serin havanın etkisinde giriyor. Haziran ayının ikinci yarısında ise, uzun vadeli tahmin verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve haziran ayı ortalamalarının 1-3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor."

Bakan’dan aşırı sıcak uyarısı

Eroğlu, aşırı sıcakların görüleceği bölgelerde halkın sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini ifade ederken, şöyle konuştu:

"Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arasında, yüksek sıcaklığa karşı hassasiyeti olan, kronik hastalığı bulunanlar, yaşlı, çocuk, engelli ve hamilelerin güneşte kalma süresini en aza indirmesi ve koruyucu tedbirleri alması gerekiyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların yaşandığı günlerde meydana gelebilecek orman yangın riskine karşı vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Yarın idrak edeceğimiz Ramazan ayının bütün Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine vesile olmasını diliyorum."