Ramazan ayında hava nasıl olacak?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi MeteorolojiMühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek haftadan itibaren tüm dünyada sıcaklıklarda önemli artış beklediklerini belirterek, “Türkiye'de de yaz aylarını 90 gün sayarsak, bunun 60 günü çok sıcak geçecek. Afrika sıcakları ülkemizi kavuracak.Ramazan ayının aşırı sıcak geçmesini bekliyoruz. Sıcaklık rekorları kırılabilir” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Şen, yaptığı açıklamada, dünyadaki sıcaklık artışında en önemli etkenin sera gazlarının atmosferdeki miktarının artması olduğunu söyledi. Bu yaz sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurgulayan Şen, şöyle devam etti:



“2016 yılı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çok sıcak geçiyor. El Nino'nun etkisi çok fazla. Artık küresel ısınma da var. Bunlar bir araya geldi mi böyle bir durum yaşanıyor. Türkiye'de de yaz aylarını 90 gün sayarsak, bunun 60 günü çok sıcak geçecek. Afrika sıcakları ülkemizi kavuracak. Bu ayların içerisine ramazan ayı da denk geliyor. Ramazan ayının aşırı sıcak geçmesini bekliyoruz. Sıcaklık rekorları kırılabilir.”



Afrika sıcaklarına karşı vatandaşların da pek fazla yapabileceği bir şey olmadığını ifade eden Şen, sağlık sorunu olan kişilerin çok sıcak havalarda dışarı çıkmamasını ve serin alanlarda zaman geçirmesi önerdi. Şen, Afrika sıcaklıklarının sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Rusya'da da etkili olacağını aktardı.

Son günlerde bazı bölgelerde dolunun etkili olduğunu dile getiren Şen, havasıcaklıklarının bir anda düşmesiyle dolu ve iri yağışların oluştuğunu, bunun da ekinlere zarar verdiğini aktardı.



Şen, hafta sonu hava sıcaklıklarının birkaç derece azalacağını ve mevsim normallerine düşeceğini belirterek, "Birkaç gün içinde Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve İçAnadolu'nun kuzeyinde sağanak etkili olacak. Vatandaşlarımız sele karşı dikkatli ve tedbirli olmalı." diye konuştu.