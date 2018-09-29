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Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde Ramazan Civelek (27), arkadaşının düğününden dönerken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

29 Eylül 2018 13:11

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesinde Ramazan Civelek (27), arkadaşının düğününden dönerken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
​Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Akçaova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir arkadaşının düğününe katıldıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Ramazan Civelek yönetimindeki plakasız motosiklet, devrildi. Şarampole sürüklenen kasksız Civelek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Civelek\'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Merkezi\'ne gönderildi.
Ramazan Civelek\'in Dereli Mahalle Muhtarı Mustafa Civelek\'in oğlu olduğu ve Çine Belediyesi\'nde çalıştığı ifade edildi.

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