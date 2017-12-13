T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ramallah’ta Filistinli avukatlardan Kudüs kararı protestosu (3)

İrfan Sapmaz / Ramallah, 13 Aralık (DHA) - Ramallah’ın Beytil bölgesinde Filistinli avukatlar ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi kararını protesto etti

13 Aralık 2017 18:31

İrfan Sapmaz / Ramallah, 13 Aralık (DHA) - Ramallah’ın Beytil bölgesinde Filistinli avukatlar ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi kararını protesto etti.
İsrail askerleri ise protestolara zaman zaman gaz bombalarıyla müdahale etti.
Protestocuların ateşli silahlar kullanmaları üzerine İsrail askerleri sert müdahalede bulunurken, yaralanan altı Filistinli protestocunun İsrail askerleri tarafından gözaltına aldığı görüldü. İsrail askerlerinin de yaralandığı çatışmada iki taraf da yaralılarını ambulanslarla bölgeden uzaklaştırdı.
Protestocuları püskürten İsrail askerlerinin, yolları temizlerken aynı zamanda basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırma çabası içerisinde olduğu görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SapmazRamallahAralık DHARamallahın BeytilFilistinliABD Başkanı Donald Trumpın KudüsüProtestocularınProtestocuları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24