Ramallah’ta Filistinli avukatlardan Kudüs kararı protestosu (3)

İrfan Sapmaz / Ramallah, 13 Aralık (DHA) - Ramallah’ın Beytil bölgesinde Filistinli avukatlar ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi kararını protesto etti.

İsrail askerleri ise protestolara zaman zaman gaz bombalarıyla müdahale etti.

Protestocuların ateşli silahlar kullanmaları üzerine İsrail askerleri sert müdahalede bulunurken, yaralanan altı Filistinli protestocunun İsrail askerleri tarafından gözaltına aldığı görüldü. İsrail askerlerinin de yaralandığı çatışmada iki taraf da yaralılarını ambulanslarla bölgeden uzaklaştırdı.

Protestocuları püskürten İsrail askerlerinin, yolları temizlerken aynı zamanda basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırma çabası içerisinde olduğu görüldü.