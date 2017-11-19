Rally Halikarnassos, nefes kesen yarışlarla sona erdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yapılan Rally Halikarnassos, 4 günlük zorlu mücadelenin ardından son gün yarışlarıyla tamamlandı. Sporcular Extreme parkurda gerçekleşen yarışlarda nefes kesen görüntüler oluşturdu. Yarışan araçların bazıları devrilirken bazıları da su engelini geçmekte zorlandı, her şeye rağmen yarışçıların mücadeleye devam etmesi izleyicilerden alkış aldı.

Bodrum\'da Transanatolia Rally Raid ve TR Extreme tarafından, Bodrum Belediyesi ve Çağdaş İnşaat\'ın destekleriyle düzenlenen Rally Halikarnassos sona erdi. Yarışçılar 80 km arazi etabının ardından yaklaşık 3 km extreme parkurunda mücadele etti. 2 kategorideki 6 sınıfta düzenlenen yarışlarda 66 araçta 88 sporcu kıyasıya mücadele yaşadı. Güvercinlik, Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik, Datça ve Bodrum olmak üzere Gökova çevresinde gerçekleşen yarışlarda sporcular heyecan dolu anlar yaşattı. Son olarak Kızılağaç Extreme Parkur\'da mücadele eden sporcular, renkli görüntüler oluşturdu. Özel engellerle hazırlanan parkurda yarışan sporculardan birinin kulunandığı UTV devrildi. Devrilen aracın 2 kişilik ekibi yarışa devam etmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine devrilen araç kaldırılarak, yarışa kaldığı yerden devam etti. Bir yarış arabası ise su engelinde arıza yaptı. Araç, görevliler, tarafından parkurdan çıkarıldı. Aracın çalıştırılmasıya, ekip yarışa devam etti. Arıza yapan ve devrilen araçlardaki ekiplerin, \'pes\' etmeyip, yarışa devam etmeleri izleyicilerden alkış aldı.

Yarışın sonunda yarışı tamamlayan tüm sporculara da madalyaları verildi. Ralli kategorisindeki motosiklet sınıfında İtalyan sporcu Guido Fedelli, ATV sınıfında Atilla Serttaş, UTV kategorisinde Burak Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment, Otomobil kategorisinde Tolga Yalnız Ebru Demirbay Erişti birinci oldu.

Raid Kategorisinde otomobil kategorisinde Serhat Şükrü Saygılı ve Turgay Düzcü, ATV kategorisinde Ertürk Yazıcı birinciliği elde etti.

Yarışçılara, akşam saat 20.00\'de Mandalin Bar\'da düzenlenecek törenle kupaları verilecek.



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