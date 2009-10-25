Ralli'ye polis engeli

Ankara'da bir alışveriş merkezinin önünde başlayan 1. Başkent Rallisi, 11 aracın katılımıyla sabah saat 10.00'da start aldı.Alışveriş merkezinin açık otoparkında "zamana karşı seyirci özel etabı" sırasında 3. aracın pisti terk etmesinden sonra polis ekipleri yarışı 10.22'de durdurdu.Yarışın izin kağıdını görmek isteyen polis ekipleri, yarış araçlarını tek tek kontrol etmek istedi.Yarışı düzenleyen yetkililer ve polis ekipleri arasında uzun süren tartışmalar yaşandı.Polis ekiplerinin, alınan iznin kapsamının dışına çıkıldığı ve bazı araçlarda ruhsat bulundurulmaması nedenleriyle yarışın koşulmasına izin vermediği öğrenildi.Polislerin yarışı iptal etmesi kararına, pilotlar ve federasyon yetkilileri tepki gösterdi.2009 yılı Türkiye tırmanma şampiyonu Burak Nomer, yaptığı açıklamada, "Biz buraya İstanbul'dan start almaya geldik. 20 senedir yarışıyorum. ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bize her yerde polis ekipleri yardımcı olurken, burada bizi engelliyorlar" dedi.