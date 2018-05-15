T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ralliciler, ‘Dostluk ve Barış' turu attı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- EUROPA- Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak etabına katılan yarışmacılar, araçlarıyla kentte 'Dostluk ve Barış' turu attı

15 Mayıs 2018 17:27

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- EUROPA- Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak etabına katılan yarışmacılar, araçlarıyla kentte \'Dostluk ve Barış\' turu attı.
Fransa\'nın Strasburg şehrinden başlayan Türkiye etabının ise Çanakkale\'den start aladığı Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi\'nde mücadele eden 15 ülkeden 250 yarışması Kozlu sahilinde kamp yaparak geçirdi.  Yarışmacılar, \'Zonguldak etabı\' kapsamında 125 araçla kent merkezinde \'Dostluk ve Barış\' turu attı. Halk, araçları ilgiyle izledi.
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da yarışmacılara ait bir ralli aracını kullanarak tura katıldı. Vali Ahmet Çınar, ralliye katılan yarışmacıları bir günlüğüne misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Yarışmacıların kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini söyleyen Vali Çınar, \"Şehrimizin tanıtımında etkili olacaklarını düşünüyorum. Organizasyonu yapan Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin\'e de teşekkür ediyorum. Bu ralliler, bu organizasyonlar her zaman devam edecek. Biz diyoruz ki geçerken bizim şehrimize de uğrayın. İnşallah misafirperverliğimizden de mutlu olmuşlardır. Ben ralli heyecanını ilk kez yaşıyorum. İnsanın buradan Ürdün’e kadar gidesi geliyor. Ama malum, işimiz gücümüz var. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum\" dedi.
Yarışmacılar, Zonguldak etabının ardından Çorum\'a hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA EUROPA Orient DostlukBarış Rallisi ZonguldakBarışFransa StrasburgEuropaOrient DostlukBarış RallisiYarışmacılarHalkZonguldak Valisi AhmetVali AhmetYarışmacılarınValiOrganizasyonuBarış Rallisi Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24