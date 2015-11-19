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Spor

Rallici Aytaç Biter İtalya'da ikincilik elde etti

Borusan pilotu Aytaç Biter’in Roma’daki yarışta partnerleri Levent Kocabıyık ile Fatih Ayhan'dı

19 Kasım 2015 13:38

Bu sezon Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası’nı (ETCC) ikinci sırada tamamlayarak büyük başarı elde eden Borusan pilotu Aytaç Biter, Roma’da koşulan İtalya Endurans Şampiyonası’nın son yarışında dördüncü sırayı aldı ve şampiyonayı ikinci olarak noktaladı.  

Toshiba desteğinde yarışan Borusan pilotu Aytaç Biter’in Roma’daki yarışta partnerleri Levent Kocabıyık ile Fatih Ayhan oldu. 4,08 km’lik Roma Vallelunga’da aralıksız olarak 3 saat yarıştı ekip, serinin son ayağını 4’üncü olarak bitirdi. Böylece takım, Imola ve Monza pistlerinde kazandığı 1’incilik ve Misano pistindeki 3’üncülükleri ile  İtalya Andurans Şampiyonası’nda 2’incilik kupasının sahibi oldu.

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