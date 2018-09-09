Ralli şampiyonasının tek Türk pilotu Çetinkaya: Hazırım ve heyecanlıyım

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası\'na hazırlanan tek Türk kadın yarış pilotu Burcu Çetinkaya, yeni aracının deneme sürüşlerini gerçekleştirdi. Çetinkaya, \"Dünya devleri arasında mücadele vereceğiz. Zorlu mücadelede otomobil güçlü olunca erkek ve kadın ayrımı ortadan kalkıyor. Heyecanlıyım ve hazırım\" dedi.

Marmaris\'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın startını vereceği belirtilen, 13 Eylül\'de başlayıp, 16 Eylül\'de sona erecek Dünya Ralli Şampiyonası öncesi Türk pilotlar deneme sürüşleri yaptı. Marmaris ilçesinin 47 kilometre kırsalında bulunan ormanlık ve toprak alandaki Karaca Mahallesi\'nde, pilotlar araçlarının modifikasyonlarını yaptırdıktan sonra test sürüşleri gerçekleştirdi. Yarışmaya tek Türk pilotu olarak katılan Burcu Çetinkaya, yeni otomobilin bakım ve modifikasyonu yapılırken başında durarak inceleme yaptı, ustalara talimatlar vererek kişisel hale getirilmesini sağladı. Bakım sonrası ormanlarla kaplı toprak yollarda yeni aracının sürüş testini yapan, Ford Motorsport Türkiye adına yarışacak olan Çetinkaya, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Dünya Ralli Şampiyonası\'nın 8 yıl aradan sonra Türkiye\'ye geldiğini belirten Çetinkaya, \"Hepimiz çok heyecanlıyız. Birçok pilotumuz dünya devleri arasında mücadele verecek. Bu yarışta 2 kadın pilot var. Benim dışımda 1 İngiliz kadın pilot da var. Benim yardımcı pilotum Rus vatandaşı. İkimiz ilk defa ekip olduk. Aramızda uyum çok iyi. Ancak yine de deneme sürüşleri yapmamız lazım. Ford Fiesta R5 otomobilindeki ilk deneyimim. Şu an test yapıyoruz. Çok güçlü bir otomobil. 2010 ve 2011 yılındaki Avrupa Şampiyonaları\'ndan bu yana kullanmak nasip olmadı. Böyle güçlü bir otomobilin direksiyonuna oturmak heyecan verici. Çok zor bir ralli olacak ve her şey son dakika oldu. Hala sponsorlarımızda eksiklik var. Herkes ucundan tuttu. Start almak nasip olur inşallah. Tabii ki zorlu bir süreç beni bekliyor\" dedi.

2010 yılındaki Avrupa Şampiyonası öncesi olduğu gibi uzun testler yapmadığını belirten Çetinkaya, \"Elimden ne geliyorsa yapacağım. Yarış öncesi konuşmayı çok sevmiyorum. Önemli olan bu mücadelede ilk adımı atmaktır. 13 yıldır ralli sporu ile ilgileniyorum. Zor bir spor. Dünya devleri arasında mücadele vereceğiz. Otomobilin gücü arttıkça mücadelenin boyutu ve otomobil kullanma zorluğu da artıyor. Zorlu mücadelede otomobil güçlü olunca erkek ve kadın ayrımı ortadan kalkıyor. Heyecanlıyım ve hazırım\" diye konuştu.

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