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Spor

Ralli pilotu Aytaç Biter Paris'te kupasını aldı

Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun Paris’te düzenlediği törende ödüller sahiplerini buldu

07 Ocak 2016 17:38

Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası’nı (ETCC) 2015 yılında TC2T kategorisinde ikinci sırada tamamlayan Aytaç Biter,  Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) Paris’te düzenlediği törende ödülünü aldı. Biter'in takım arkadaşı İbrahim Okyay da TC2 kategorisinde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Borusan Otomotiv Motorsport  pilotu Aytaç Biter, uluslararası otoritenin sürekli kural değişikliği yapması nedeni ile 2016 sezonunda hedeflerini henüz belirlemediklerini belirtirken, takım olarak otomobil sporlarına büyük yatırım yaptıklarını bunun karşılığını da almak istediklerini söyledi.

 
 
 

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