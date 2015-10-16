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Spor

Aytaç Biter Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası'nda ikinci oldu

Biter: Gelecek yıl sadece şampiyonluğu hedefliyorum

16 Ekim 2015 14:27

Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası’nda (ETCC) Toshiba ve Borusan desteği ile mücadele eden Aytaç Biter, sezonun Sicilya’daki Pergusa Pisti’nde koşulan son yarışında 2015 sezonunu TC2T grubunda Avrupa 2’incisi olarak tamamladı. 

Yıl boyunca BMW 320TC aracı ile mücadele eden deneyimli pilot Biter, sezonu ikinci sırada tamamlananın önemli başarı olduğunu, elde ettikleri deneyimle gelecek yıl sadece şampiyonluğu hedeflediklerini belirtirken, “ Avrupa’ya ulusal marşımızı dinletmenin mutluluğunu yaşadığımız bir sezon oldu. Artık tek hedefimiz şampiyonluk bunu da 2016 yılında başaracağız” şeklinde konuştu.
 

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