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Yaşam

Ralli İstanbul'da yolları kapatacak

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

16 Nisan 2010 03:00

T24 - Dünya Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı bu hafta sonu Türkiye'de ve İstanbul il sınırı içindeki etaplarda yapılacak. Yarış nedeniyle İstanbul'da trafik duracak.

Motorsporları dünyasının en önemli organizasyonlarından olan ve 13 ayaktan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı ilk kez İstanbul'da yapılıyor.

"Türkiye Ralllisi", İsveç, Corona, Meksika ve Ürdün Rallisi'nin ardından Sultanahmet Meydanı'ndan verilecek.

Cuma günü Darlık, Karabeyli, Bozgoca ve Hallı etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, toplamda 431,81 kilometre yol kat edecekler.

Etapların ardından da Kadıköy'de özel seyirci etabı düzenlenecek.

Araçların yarış sonrası Kadıköy'e geçişleri sırasında da yollar kontrollü ve kademeli olarak saat 16:00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.


Kapalı yollar şöyle:

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri önü, Şile otoban, Altunizade katılım, Otosan prü, D-100 kuzey yol Harem istikameti, Tıbbiye, Rıhtım, Dr. Esad, Recep Peker, Bağdat, Kalamış Fener caddeleri, Kızıltoprak ve Kadıköy iskele meydanları, Mühürdar İSKİ Kavşağı, Cemil Topuzlu Caddesi, Sahil yolu-Pendik istikameti geçişleri.

Organizasyonun ikinci gününde Göçbeyli, Ulupelit, Bozhane ve Riva, son günde ise Deniz, Mundarlı ve Ballıca etapları katedilecek.


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