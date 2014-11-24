Ralf Schumacher: Karım beni dövdü

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in kendisi gibi Formula 1 pilotu olan kardeşi Ralf Schumacher karısının kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle polise şikâyette bulundu.

Bild am Sonntag Gazetesinin haberine göre eşi Cora ile boşanma aşamasında olan F1 eski pilotu Ralf Schumacher, 13 yaşındaki çocuğunun annesiyle kaldığı villada kavga etti.

Bağrışmaların artması üzerine evin önüne polis geldi. İkilinin ifadesini alan polis, Schumacher çiftinin de birbirlerine şiddet uygulamasından şikayetçi olması üzerine tutanak tuttu.

Karı koca Schumacher çifti birbirleri hakkında adam yaralama suçlamasında bulundu.

Polis, ikilinin şikayetini değerlendirip soruşturma başlattı. Şimdi kimin kime şiddet uyguladığı araştırılıyor.