Ralf Rangnick, Manchester United kariyerine galibiyetle başladı

Manchester United, Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maçta Crystal Palace'ı tek golle devirdi

Premier Lig devi Manchester United yeni menajeri Ralf Rangnick yönetiminde ilk maçına Crystal Palace karşısında çıktı.

Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer görevden ayrıldıktan sonra ligde Michael Carrick yönetiminde Arsenal'ı 3-2 mağlup etmişti. Ralf Rangnick de yeni kariyerine galibiyetle başladı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Manchester United üst üste fırsatlarla üstünlüğü ararken gol son bölümde geldi.

77. dakikada Fred'in golüyle 1-0 öne geçen Manchester United karşılaşmayı tek golle üstün tamamladı ve üç puanın sahibi oldu.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Manchester United 24 puana yükseldi. Crystal Palace ise 16 puanda kaldı.