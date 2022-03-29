Ralf Rangnick: Hakemler, oyuncular ile antrenman yapmalı

Manchester United'ın geçici menajeri Ralf Rangnick'in önerisiyle yakında Premier Lig hakemleri kulüpler ile antrenman yapabilir.

Ralf Rangnick, hakem performanslarının geliştirilmesi adına oyuncuların ve hakemlerin ilişkilerinin artması için birlikte antrenman yapması gerektiğini savundu.

Daily Mail'in haberine göre, Rangnick katıldığı zirvede İngiliz Hakem Kurulu (PGMOB) başkanı Mike Riley'ye, hakemlerin kulüplerle antreman yaparak oyuncuları tanımasını gerektiğini söyledi.

Rangnick, Anthony Taylor, Michael Oliver ve Kevin Friend gibi üst düzey hakemlerin kulüpler ile antrenman yapmalarının oyuncuları tanımalarına ve potansiyel olarak önyargı ve olumsuzlukları gidereceğine inanıyor.

Ayrıca hakemlere Premier Lig kulüplerinin elit düzeydeki antreman tesislere erişim hakkının verilmesinin gerektiği de konuşuldu.

Alman teknik direktörün hakem devrimi şu anda hakemler kuruluşu PGMOL tarafından inceleniyor ve gelecek sezondan itibaren devreye girebilir.