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Dünya
Deutsche Welle

Suriye Demokratik Güçleri’nden Rakka’nın kuzeyinde operasyon

Rusya: Desteğe hazırız

24 Mayıs 2016 20:52


Suriyeli Kürt ve Arap güçleri, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının desteğiyle IŞİD'in kalesi Rakka'ya operasyon başlattı. Operasyon kapsamında kentin kuzeyinin bombalanmaya başladığı bildiriliyor. Suriye Demokratik Güçleri Salı günü Twitter üzerinden, "Rakka'nın kuzeyini kurtarmak için operasyon başlattık" mesajını yayınladı.

Rusya: Desteğe hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir açıklama yaparak, Rakka'ya başlatılan operasyon kapsamında Kürt ve Arap güçlerine destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Gazetecilere konuşan Lavrov, Suriye Demokratik Güçleri ve ABD öncülüğündeki koalisyonla koordinasyon sağlamaya hazır olduklarını, Rakka'nın Suriye'de, tıpkı Irak'ta Musul kentinin olduğu gibi terörizmle mücadelede önemli bir hedef olduğuna dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve ABD'nin Suriye'de askeri harekatlarını koordine etme ve bilgi paylaşımı konusunda mutabakata vardığını belirtti. Lavrov "İnanıyoruz ki eğer ordularımız (Rusya ve ABD) harekatlarını koordine etmeye daha önce başlamış olsaydı, daha etkin hale gelmek ve bu bölgeleri hızla kurtarmak mümkün olacaktı" diye konuştu. Lavrov, iki ülke savunma bakanlarının askeri harekatların somut olarak nasıl koordine edileceği üzerine görüştüklerini kaydetti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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