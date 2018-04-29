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BBC Türkçe

Rakka'yı IŞİD'den almak için 'son taaruz'

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) fiili başkenti Rakka'nın neredeyse tamamının ele geçirildiğini, kenti geri almak için son saldırıları yaptıklarını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin kuzeyindeki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) fiili başkenti Rakka'yı geri almak için "son taaruzun" başladığını, kentin neredeyse ele geçirildiğini açıkladı.

SDG Sözcüsü Talal Selo, Pazar günü 275 IŞİD savaşçısı ve ailelerinden oluşan konvoyun kenti terk etmesinden sonra Rakka'ya son operasyonun başladığını , IŞİD'li militanların yanında yaklaşık 3 bin sivilin de tahliye edildiğini söyledi.

Selo, IŞİD'in kentte yaklaşık 200 ya da 300 militanı kaldığını da sözlerine ekledi.

Son iki yılda hem Irak, hem de Suriye'de toprak kaybeden örgüt, 2014'te ele geçirdiği ve 'başkent' ilan ettiği Rakka'yı kaybederse, büyük bir darbe alacak.

Öte yandan, ABD liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, bölgede hâlâ zorlu çatışmaların yaşanabileceğini, operasyonun biraz daha zaman alacağını ifade etti.

Koalisyon, IŞİD'lilerin konvoyla bölgeden çıkarılmasına tam destek vermemekle beraber, "ortaklarının çözümlerine saygı duyacaklarını" açıkladı.

SDG Haziran ayında Rakka'nın IŞİD'den temizlenmesi için operasyon başlatmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım ise, Rakka operasyonunun Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmesi durumunda 'gereken cevabın verileceğini' söylemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ise, Rakka'nın IŞİD kontrolündeki bölümünde 15 binden fazla sivilin "son derece zor şartlarda" kalmış olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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