Rakka’dan Stockholm Pride’a: İstediğini sevmeye kavuşmak savaşa değer

IŞİD’e karşı Rakka’da Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte savaşan Eşcinsel İsyan ve Kurtuluş Ordusu (TQILA) adlı gruba ait savaşçılar Pazartesi günü başlayıp Cumartesi günü Onur Yürüyüşü ile sona erecek Stockholm Pride Haftası’na resimli kutlama mesajı gönderdi.

Kurşun izleri ile dolu bir duvarın önünde gökkuşağı bayrağı ile yüzleri maskeli olarak çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan "TQILA" savaşçıları, duvara "İstediğini sevmeye kavuşmak savaşa değer. Rakka’dan Stockholm Pride’a sevgiler" sloganını İsveç dilinde yazdılar.

IŞİD’ten kurtarılması için yoğun çatışmaların yaşandığı Rakka yakınlarında çekildiği belirtilen fotoğrafın altına "TQILA" ve "IRGPF" imzaları atıldı.

IRGPF (Uluslararası Devrimci Halk Gerilla Cephesi) aralarında Yunan anarşistlerinin de olduğu, çeşitli ülkelerden gelen savaşçılardan oluşan sol bir grup olarak biliniyor. Grup Suriye Demokratik Güçleri içinde yer alıyor.

Varlığını ilk defa Haziran ayı sonlarında IRGPF’nin bir alt grubu olarak duyurduğu TQILA ise "Eşcinsel İsyan ve Kurtuluş Ordusu (The Queer Insurgence and Liberation Army)" anlamına geliyor. (DHA)