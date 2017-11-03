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Dünya
Deutsche Welle

Rakka'dan sonra Deyr ez Zor da IŞİD'den alındı

Suriye ordusu, ülkenin doğusundaki en büyük kent olan Deyr ez Zor'u IŞİD'den tamamen geri aldığını duyurdu.

03 Kasım 2017 19:17

Suriye ordusundan yapılan açıklamada örgütün adının Arapça kısaltması kullanılarak "Ordu birlikleri müttefik güçleriyle birlikte Deyr ez Zor'u DAEŞ'in pençesinden tamamen kurtarmayı başarmıştır" ifadesine yer verildi.

Fırat nehrinin batısında yer alan Deyr ez Zor, Suriye'nin doğusundaki en büyük ve en önemli şehir olma özelliğini taşıyor. Kent ayrıca Suriye'nin petrol üretiminin merkezi kabul ediliyor.

Rus bombardıman uçakları ile Şii milislerin desteklediği Suriye ordusunun ise IŞİD'in elindeki son önemli yerleşim olan ve yine Fırat nehrinin batısında bulunan Ebu Kemal kentine ilerlediği kaydedildi.

Peşmerge güçleri ise ABD'nin hava desteğiyle nehrin doğu tarafına baskıyı artırmış durumda.

Irak güvenlik güçleri de cuma günü IŞİD'e karşı sınırın ötesinde, Irak topraklarında bulunan El Kaim'de son taarruzlarını başlattıklarını duyurdu.

IŞİD, Deyr ez Zor'un bir mahallesinde uzun süre hükümet güçlerini kuşatma altında tutmuştu. Suriye ordusu kuşatmayı kırarak Eylül ayı başlarında bu bölgeyi de ele geçirmişti.

Suriye ordusunun müttefiki Hizbullah'a ait bir medya kuruluşu, Deyr ez Zor'a yönelik operasyonda Hamidiye, Şeyh Yasin, Ardi ve Reşidiye mahallelerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Suriye ordusundan bir yetkili özel bir birimin söz konusu mahalleleri IŞİD'in geride bıraktığı olası mayın ve bubi tuzaklarına karşı kontrol ettiğini açıkladı.

Reuters/BW/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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