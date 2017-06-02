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Dünya
Deutsche Welle

Rakka'dan sivillerin kaçışı başladı

Rakka operasyonu için hazırlıklar devam ederken sivil halk da kendi terk ediyor. Yaklaşık 200 bin kişinin kentten ayrıldığı bildiriliyor.

02 Haziran 2017 17:19

IŞİD'in Suriye'deki kalelerinden Rakka'ya yapılacak operasyon öncesinde 200 bin dolayındaki sivilin kentten kaçtığı bildirildi. IŞİD ile mücadele koalisyonunun bir sözcüsü Rakka'dan kaçanlardan 92 bin kadarın kamplara yerleştirildiğini söyledi.

Kentteki sivillere çağrı yapıldığı ve operasyondan önce Rakka'yı terk etmeleri istendiği ifade ediliyor.

ABD'nin liderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonu kasım ayından bu yana Rakka'yı geri almak için harekat hazırlığı yapan Suriye Demokratik Güçleri adlı Arap – Kürt ittifakına destek sağlıyor.

Suriye'de ölü sayısı artıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü her geçen gün daha fazla Suriyeli'nin Rakka'dan ayrıldığını ve kentin 30 kilometre kuzeyindeki Ayn Issa kampına günde 800 kişinin geldiğini duyurdu. Örgüt yetkilileri yardım arayanların ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluk çekildiğini belirtiler.

2011 yılının mart ayında patlak veren Suriye iç savaşında şimdiye kadar en az 320 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Savaşı sona erdirme amacıyla Cenevre ve Astana'da yapılan görüşmelerde şimdiye kadar somut ilerleme sağlanamadı.

DW/AFP/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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