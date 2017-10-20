Rakka'daki kutlamalarda bu kez Öcalan posteri açılmadı

DİYARBAKIR, (DHA) - SURİYE\'nin Rakka kentinin, DEAŞ terör örgütünden geri alınması üzerine Neim Meydanı\'nda dün yapılan kutlamalarda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafları yer alırken, bugün Rakka\'daki kutlamalarda Öcalan\'ın poster ve fotoğraflarının olmaması dikkat çekti.

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Suriye\'nin Rakka kenti, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından 4 ay süren operasyonla DEAŞ\'tan geri alınırken, Rakka\'da yapılan kutlamalar, devam ediyor. PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı olarak bilinen ve YPG\'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG\'liler, bugün Rakka Stadyumu\'nda operasyonun tamamlandığını duyurdu. Suriye\'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, stadyumdaki açıklama ve kutlama için YPG ve YPJ bayraklarıyla çatışmalarda ölen militanların fotoğrafları alana asılırken, dün Neim Meydanı\'ndaki kutlamalarda kullanılan PKK elebaşı Öcalan\'ın fotoğrafınının bugün olmaması dikkat çekti.

\'RAKKA\'NIN YÖNETİMİNİ SİVİL MECLİSE DEVREDİYORUZ\'

Açıklamayı yapan DSG Sözcüsü Telal Sillo, Rakka\'nın temizlenmesinin, DEAŞ terörüne karşı yapılan savaşın son aşaması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"DEAŞ\'lı teröristler, ilk yenilgilerini Kobani\'de aldı. İkinci yenilgiyi de Rakka\'da aldı. DSG olarak Rakka\'nın yönetimini Rakka sivil meclisine devredeceğimizi belirtiyoruz. Kentteki sivillerin güvenliğini sağlaması için de güvenliği, Rakka iç güvenlik güçlerine teslim edeceğiz. Eyaleti, tüm sınırlarıyla birlikte tüm tehditlere karşı koruyacağımızın sözünü veriyoruz.\"

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