Rakka'da tarihi Bağdat kapısı DEAŞ'tan alındı

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE\'de, terör örgütü DEAŞ\'ın \'başkent\' ilan ettiği Rakka\'da ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteği ile Demokratik Suriye Güçleri\'nin başlattığı operasyonlarda, kentin yüzde 65\'inin temizlendiği, tarihi Bağdat kapısının da alındığı belirtildi. Suriye\'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Rakka operasyonu 3 aydır devam ederken, koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği operasyonda Rakka\'nın tarihi yerlerinden biri olan Bağdat kapısı, terör örgütü DEAŞ\'tan geri alındı. Kentin yüzde 65\'ini DEAŞ\'tan temizleyen ve ana omurgasını YPG\'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri ile DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kentin Mensura, Sekene ve Emin mahallelerinde şiddetli çatışmalar devam ederken, Rakka kentinin merkezinde yer alan söz konusu 3 mahallede çok sayıda DEAŞ\'lının öldürüldüğü belirtildi.

Rakka\'da, DEAŞ\'tan temizlenen tarihi Badat kapısı, eski Rakka\'yı çevreleyen tarihi surların başlangıcın da yer alıyor. Demir koruluklarla kapalı olan Bağdat Kapısı, 1980’li yıllarda Suriye rejimi tarafından restore edilmiş. 30 metre yüksekliğinde bulunan Bağdat kapısının alınmasıyla güneyden eski Rakka’ya giden yolun kontrolü de tamamen Demokratik Suriye Güçlerine geçmiş oldu.



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