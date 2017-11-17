Rakka'da mayın temizliği için 10 milyon euro

Almanya'nın Suriye'nin kısa süre öncesine kadar IŞİD egemenliğinde bulunan Rakka kentindeki mayınların temizlenmesi için ilk aşamada 10 milyon euro harcayacağı bildirildi.

Handelsblatt'da bugün yer alan haberde, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ile yapılan bir anlaşma kapsamında sağladığı finansmanın artırıldığını açıklamaya hazırlandığı belirtildi. Anlaşma kapsamında Almanya'nın, Rakka'daki mayınların temizliği alanında faaliyet gösteren Amerikan şirketi Tetra Tech'in finansmanına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

ABD'den baskı, Almanya'dan temkinli tutum

Haberde, ABD ordusunun Almanya'ya Suriye'nin yeniden inşa sürecine ek mali yardımda bulunmaları için baskı uygulamaya devam ettiği, Almanya'nınsa Suriye'nin nasıl istikrara kavuşturulacağına dair yol planı belli olana dek beklemeyi tercih ettiği vurgulandı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi ve Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, gazeteye verdiği demeçte Suriye'nin yeniden inşası için sağlanan mali yardımın "Suriye'de güvenilir bir çözüm ve siyasi istikrarla birleştirilmesi" gerektiğini söyledi. Haberde, Almanya'nın Rakka'nın mayınsızlaştırılmasına yaptığı katkının "durum istikrara kavuştuğu takdirde" artabileceği belirtildi.

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Ekim ayında Rakka'nın IŞİD'in elinden alındığını ilan etmişti.

Reuters/BÜ/HS

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