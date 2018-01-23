Rakka'da konuşan CENTCOM Komutanı Votel: Savaş tamamlandı fakat işimiz bitmedi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - SURİYE\'nin terör örgütü DEAŞ\'tan temizlenen Rakka kentini ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, \"Savaş tamamlandı; fakat işimiz, burada henüz bitmedi\" dedi.

CENTCOM Komutanı Joseph Votel, DEAŞ\'tan temizlendikten sonra Rakka\'yı ilk kez ziyaret etti. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Mark Andrew Green\'in de eşlik ettiği ziyarette Votel, kentin merkezinde yer alan stadı gezdi. Terör örgütü DEAŞ\'ın toplu infazları gerçekleştirdiği stadyumda açıklamalarda bulunan Votel, \"Savaş tamamlandı; fakat işimiz, burada henüz bitmedi. Amerika, Avrupa ve diğer ülkelerin \'Cenevre Barış Görüşmeleri\'nde DEAŞ\'a karşı mücadelenin devam etmesini istiyoruz\" diye konuştu.

CENTCOM Komutanı Votel, büyük yıkımların olduğu Suriye\'deki kentlerin ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyerek, yardım talebinde bulundu.



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