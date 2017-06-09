Rakka’da 40 binden fazla çocuk ölüm kalım mücadelesi veriyor

Birleşmiş Mileltler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'da 40 binden fazla çocuğun çok tehlikeli koşullar altında hapsolduğunu bildirdi. UNICEF’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika yöneticisi Geert Cappelaere, Rakka ve çevresindeki son döndemdeki çatışmalarda en az 25 çocuğun hayatını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun da yaralandığını duyurdu.

Cappelaere, kentteki hastane ve okulların da saldırıların hedefi olduğunu, kaçmayı başaranların ise yaralanma ya da öldürülme tehlikesi altında kaldığını belirtiyor. Çocukların temel ihtiyaçlarına bile karşılık verilemediğine işaret eden UNICEF yöneticisi yaşamsal öneme sahip her şeyin sıkıntısının çekildiğini, 2013 yılından bu yana kente neredeyse hiç yardım malzemesi gönderilmediğini vurguladı.

UNICEF Rakka ve çevresinde çatışan tüm taraflara çağrıda bulunarak çocukları korumaları ve kenti terk etmek isteyen herkese izin verilmesi talebinde bulundu. Bölgeden kaçabilenler için de güvenli mekanlar oluşturulması çağrısı yapıldı.

Gözlemevi: En az 17 sivil yaşamını yitirdi

Suriye’deki muhalif güçlere yakınlığıyla bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun Rakka'ya yönelik son hava saldırılarında en az 17 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gözlemevi sivillerin çoğunun bir internetcafe’de oturdukları sırada saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı. Rakka ve çevresine son günlerde yaklaşık 25 hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

BM, Rakka'ya yönelik askeri harekatın ilerlemesi nedeniyle bir açıklama yaparak, sivillerin güvenliği konusunda son derece kaygılı olduğunu duyurdu. BM'in Ocha kentindeki İnsani İşler Koordinasyon Ofisi sözcüsü Linda Tom, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, hava bombardımanları ve yerden açılan ateş ile çok sayıda sivil altyapı tesisinin isabet alındığını belirtti.

'Rakka'daki 160 bin kişinin yardıma ihtiyacı var'

BM sözcüsü hafta başından bu yana çok sayıda insanın öldüğünü, bir okul binasının, bir bankanın, bir müzenin ve bir caminin hedef olduğunu, 95 binden fazla kişinin Rakka'yı terk ettiğini söyledi. Sözcü, Rakka'daki 160 bin kişinin ise acilen insani yardımlara ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Rakka, Musul’dan sonra radikal dinci IŞİD’in elinde kalan son kalelerden biri sayılıyor.

Geçen Salı günü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı İttifak'ın desteğinde Rakka'ya taarruz başlatmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

kna/dpa/ÇA,BD