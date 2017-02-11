"Rakka operasyonunun kuşatma aşaması sona ermek üzere"

Suriye Demokratik Güçleri, (SDF) Suriye'de kuşatma operasyonunun üçüncü aşamasında olduklarını duyurdu.

ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian yaptığı açıklamada "Şehre yaklaşmak için kuşatma aşaması üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu mücadelenin temel parçalarından biri. Suriye Arap Koalisyonu ve Suriye Demokratik Güçleri ile bu süreci işletiyoruz. Mükemmel bir yol katedildiğine inanıyoruz" dedi.

Albay açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Kritik bir nokta ise Rakka'nın izole edilmiş olması, düşman aynı zamanda El Bab'da baskı altında. Ayrıca rejim ve Rus güçleri tarafından Deyrezzor'da ve Suriye'nin başka bölgelerinde baskı altındalar. Musul'da tamamen kuşatılmış durumdalar. Yani görüyoruz ki düşman bulunduğu her noktada boğulmuş durumda. Bu onlar için verili bir zamanda çözebilmek için çok fazla sorun demek."