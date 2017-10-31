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Dünya

Rakka operasyonunda ölen ABD'lilerin ve Kürtlerin sayısı açıklandı

600'den fazla Kürt milisin yaşamını yitirdiği belirtildi

31 Ekim 2017 17:49

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Rakka kentini IŞİD militanlarından kurtarma operasyonu sırasında 1 ABD askerinin ve 600'den fazla Kürt milisin hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD Senatosu'nda konuşan Mattis, ABD'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı kara operasyonu düzenlemediğini, yerel güçlere muharebe desteği sunduğunu belirtti.

Sputnik’in haberine göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Rakka'nın militanlardan tamamen kurtarıldığını duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise, ABD'nin ve koalisyon güçlerinin Rakka'nın IŞİD'den kurtarıldığına yönelik açıklamalarının “Uluslararası toplumun dikkatini sözde koalisyonun ve destekçilerinin Rakka'da işledikleri suçlardan başka yöne çekmek amacıyla söylenen yalan” olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, koalisyonun kenti yeryüzünden silerek zafer kazandığını açıklamıştı.

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