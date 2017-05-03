Rakka operasyonu: Tabka'da sona gelindi

Arap ve Kürt birliklerinden oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'ya yönelik operasyonunda kilit öneme sahip Tabka kentinin IŞİD'ten temizlenemesi için yürütülen operasyonda sona yaklaşıldığı bildirildi.

Belkemiğini, Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'nın 55 kilometre batısındaki kentin yüzde 90'ında kontrolü sağladığı duyuruldu.

Kent merkezini tamamen ele geçiren Suriye Demokratik Güçleri'nin, Tabka Barajı çevresinde IŞİD'le çatışmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Bölgede 300 ila 400 IŞİD'linin kaldığı tahmin ediliyor.

Rakka'ya açılan kapı Tabka

Suriye Demokratik Güçleri, 85 bin kişinin yaşadığı Tabka kentine yönelik operasyonu Mart ayında başlattı.

Fırat Nehri kıyısında yer alan ve Suriye'nin en büyük barajının bulunduğu Tabka, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'yı Musul ve Bağdat gibi şehirlere bağlayan bir kavşak konumuna sahip.

Bu nedenle Tabka'nın IŞİD'ten geri alınması, örgütün askeri ve lojistik olarak kuşatılması açısından büyük önem taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçlerinin hava desteği verdiği operasyon, Rakka'ya yönelik harekâtın ilk ayağı olarak görülüyor.

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DW/AFP/ÖA/GA