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Dünya
Deutsche Welle

Rakka Operasyonu: SDG Tabka'da ilerleme kaydetti

Suriye'de Arap ve Kürt birliklerinden oluşan ve ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'in kalesi sayılan Rakka yakınlarındaki Tabka kentinde büyük ilerleme sağladığı bildirildi.

30 Nisan 2017 16:49

Suriye'de Arap ve Kürt birliklerden kurulu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), uzun süredir IŞİD işgalindeki Tabka kentinde büyük ilerleme sağladığı ve Tabka'da altı bölgeyi daha kontrol altına aldığı aktarıldı. IŞİD'in kontrolünde sadece kentin kuzeyinde ülkenin en büyük barajı olan Tabka Barajı'nın yanındaki bölgenin kaldığı bildirildi.

IŞİD'in Suriye'de başkent ilan ettiği Rakka'nın 55 kilometre güneyinde yer alan Tabka kenti, Rakka'nın geri alınması için büyük bir öneme sahip. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in elindeki Rakka'yı geri almak üzere 2016 Kasım ayında operasyon başlatmıştı.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi SDG'nin Tabka'nın yarısından fazlasının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. IŞİD'in elinde halen Suriye'deki Fırat havzasının ve doğuda Irak sınırına yakın çöl alanın büyük bir bölümü bulunuyor. Ancak IŞİD operasyon başladığından bu yana büyük toprak kaybı yaşadı ve birçok IŞİD lideri de çatışmalarda yaşamını yitirdi.

SDG içindeki Kürt birliklerin en büyük bölümünü, Halk Savunma Birlikleri YPG oluşturuyor. "PKK'nın Suriye kolu" olduğu gerekçesiyle Türk hükümeti YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor.

Diğer taraftan muhalif gruplar arasında bu hafta Şam yakınlarında yaşanan çatışmalarda 95 kişinin öldüğü bildirildi. Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 87 muhalif militan ve 8 sivilin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini aktardı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/Afp/Reuters/SSB/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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