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Dünya

Rakka IŞİD’in elinden geri alındı (2)

(Ayrıntılar ve gelişmeler eklendi) Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – ABD liderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD’in kontrolünü uzun süredir elinde bulundurduğu Rakka kentini geri aldı

17 Ekim 2017 18:34

(Ayrıntılar ve gelişmeler eklendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – ABD liderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD’in kontrolünü uzun süredir elinde bulundurduğu Rakka kentini geri aldı.
IŞİD’in başkenti olarak kabul ettiği Rakka kentinin kontrolü Suriye Demokratik Güçleri (SDF) sözcüsü Talal Sello’nun verdiği bilgilere göre dört ay süren kuşatmanın ardından çatışmalar sona erdi. Sabah saatlerinde iki önemli IŞİD mevkii olan belediye stadyumu ve devlet hastanesi de Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirildi. Rakka kentinin 2014 yılında IŞİD’in eline geçmesi terör örgütünün en önemli stratejik zaferlerinden biriydi.
Yetkililer kenti IŞİD’den tamamen temizleme faaliyetlerinin sürdüğünü, halen uyuyan hücreler olabileceğini ve mayınların da temizlenmesi gerektiğini aktardı.

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