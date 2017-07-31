T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rakka için açlık uyarısı

SDG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmaların sürdüğü Rakka'da gıda sıkıntısının "kritik dönüm noktasına" ulaştığı uyarısı yapıldı. Şiddetli çatışmaların sürdüğü kentte "stoklanan gıdalara bel bağlandığı" belirtildi.

31 Temmuz 2017 22:15

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'da IŞİD'e karşı operasyonu yaklaşık iki aydır sürerken, kentteki gıda sıkıntısının giderek arttığı uyarısı yapıldı.

SDG'nin IŞİD'i kentin kuzey bölgesinin yarısından temizlediği Rakka'da, birçok pazarın artık açılmadığı ve Rakkalıların önceki haftalarda yaptıkları gıda stoklarından beslendikleri bildirildi.

Rakka'nın çevresinde faaliyet gösteren yardım örgütlerinin bir ağı olan REACH'in raporunda, "Önceki haftalarda kent sakinleri pazarlarda bazı yiyecekleri alabiliyorlardı. Önemli haber kaynaklarımızın çoğu, şu an kenttekilerin tamamen, daha önce alıp sakladıkları gıdalara bel bağlamış durumda olduklarını aktardı... Üç hafta önce düzensiz de olsa açılan pazarlar artık genel olarak kapalı" denildi.

Birkaç hafta önce Rakka'daki 24 mahallenin 15'inde sürekli olarak satılan ekmek, artık kentin hiçbir yerinde düzenli olarak bulunamıyor.

Rapora göre, katbekat artan fiyatlar nedeniyle kent sakinleri daha az yemek yemeye ya da öğün atlamaya başladı.

Elektrik, su ve yakıt sıkıntısı da etkiliyor

"Rakka Sessizce Katlediliyor" adlı aktivist grup da kentteki gıda sorununa dikkat çekmişti.

Grup üyelerinden Hüsam İsa, bu ay başında AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Fırınlar kapalı çünkü ne yakıt ne de un var. Dükkan sahipleri de kaçıyor. Olan un da bozuk ve kurt dolu" demişti. İsa, "İnsanlar elektrik olmadığı için buzdolabında bir şey saklayamıyor. Su olmadığı için yemek de pişiremiyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Birlemiş Milletler Rakka'da halen 20 bin ila 50 bin arasında kişinin yaşadığını tahmin ediyor. REACH'e göre ise bu sayı 10 bin civarında.

Nüfusun en yoğun olduğu bölge ise kentin kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı El Hurriye. Rakka'daki 24 mahalleden 14'ü ise tamamen ya da çok büyük oranda terk edilmiş durumda.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/CÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SDGIŞİDRakkaSuriye Demokratik GüçleriRakka IŞİDRakkalılarınREACHSessizce Katlediliyor&quot;HüsamAFPMilletler Rakka HurriyeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/CÖ/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24