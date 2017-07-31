Rakka için açlık uyarısı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'da IŞİD'e karşı operasyonu yaklaşık iki aydır sürerken, kentteki gıda sıkıntısının giderek arttığı uyarısı yapıldı.

SDG'nin IŞİD'i kentin kuzey bölgesinin yarısından temizlediği Rakka'da, birçok pazarın artık açılmadığı ve Rakkalıların önceki haftalarda yaptıkları gıda stoklarından beslendikleri bildirildi.

Rakka'nın çevresinde faaliyet gösteren yardım örgütlerinin bir ağı olan REACH'in raporunda, "Önceki haftalarda kent sakinleri pazarlarda bazı yiyecekleri alabiliyorlardı. Önemli haber kaynaklarımızın çoğu, şu an kenttekilerin tamamen, daha önce alıp sakladıkları gıdalara bel bağlamış durumda olduklarını aktardı... Üç hafta önce düzensiz de olsa açılan pazarlar artık genel olarak kapalı" denildi.

Birkaç hafta önce Rakka'daki 24 mahallenin 15'inde sürekli olarak satılan ekmek, artık kentin hiçbir yerinde düzenli olarak bulunamıyor.

Rapora göre, katbekat artan fiyatlar nedeniyle kent sakinleri daha az yemek yemeye ya da öğün atlamaya başladı.

Elektrik, su ve yakıt sıkıntısı da etkiliyor

"Rakka Sessizce Katlediliyor" adlı aktivist grup da kentteki gıda sorununa dikkat çekmişti.

Grup üyelerinden Hüsam İsa, bu ay başında AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Fırınlar kapalı çünkü ne yakıt ne de un var. Dükkan sahipleri de kaçıyor. Olan un da bozuk ve kurt dolu" demişti. İsa, "İnsanlar elektrik olmadığı için buzdolabında bir şey saklayamıyor. Su olmadığı için yemek de pişiremiyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Birlemiş Milletler Rakka'da halen 20 bin ila 50 bin arasında kişinin yaşadığını tahmin ediyor. REACH'e göre ise bu sayı 10 bin civarında.

Nüfusun en yoğun olduğu bölge ise kentin kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı El Hurriye. Rakka'daki 24 mahalleden 14'ü ise tamamen ya da çok büyük oranda terk edilmiş durumda.

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DW/AFP/CÖ/GA