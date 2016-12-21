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Spor

Rakitskiy, Beşiktaş'a gelmek istiyor

Şenol Güneş'in listesinin ilk sırasında Yaroslav Rakitskiy bulunuyor

21 Aralık 2016 12:11

Shakhtar Donetsk'te forma giyen Yaroslav Rakitskiy'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş, başarılı futbolcuyu kiralamak istiyor.

Şenol Güneş savunma oyuncusu listesinin ilk sırasına Shakhtar Donetsk'te forma giyen Yaroslav Rakitskiy'yi koydu.

Yönetimine "Bırakın gideyim" diyen 26 yaşındaki sol stoperin transferi için yol haritası da belirlendi.

 

Bonservisi 8 milyon Euro

 

Beşiktaş bugüne kadar kılı kırk yararak sürdürdüğü transfer politikasını değiştirmeyecek.

Shakhtar'ın istediği 8 milyon Euro'yu fazla bulan siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini sunacak. Böylece UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasına uyulacak.

2018'e kadar kontratı bulunan 3 için Shakhtar'ın vereceği cevaba göre de Beşiktaş ya bu ismi renklerine bağlayacak ya da alternatifleriyle kurduğu dirsek temasını sıklaştıracak.

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